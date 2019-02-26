سانج: الإمارات دولة صديقة وأساسية بالشرق الأوسط

قال رئيس برلمان كوريا الجنوبية مون هي-سانج، الثلاثاء، إن دولة الإمارات تعد واحدة من الدول الصديقة الأساسية في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لبلاده، مشيداً بمستوى التعاون بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع مون بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أثناء زيارته الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية.

وأعرب مون عن أمله في أن تواصل كوريا الجنوبية والإمارات تعاونهما ذا "المنفعة المتبادلة" في مختلف المجالات.

وزار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وقت سابق الثلاثاء، الجمعية الوطنية، وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعدت بزيارة الجمعية الوطنية الكورية ولقاء قياداتها".

وذكر أن "العلاقات البرلمانية جزء مهم من علاقاتنا الوثيقة وأحد الروافد الأساسية لإثراء المصالح المشتركة بين بلدينا وشعبينا الصديقين".

ووصل الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، إلى كوريا الجنوبية، في زيارة تستغرق يومين وتشمل لقاء مع الرئيس مون جيه-إن.

وتهدف زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على النطاق الواسع، إلى تطوير العلاقات بين البلدين، وفقاً لما ذكره المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

وطورت الإمارات وكوريا الجنوبية علاقتهما إلى "علاقة الشراكة الاستراتيجية الخاصة" أثناء زيارة الرئيس مون إلى الإمارات في مارس/آذار عام 2018.

وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لكوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ثاني أكبر مزود بالنفط بالنسبة إلى كوريا. وبلغ إجمالي الاستثمارات الكورية في دولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 1,9 مليار درهم (511 مليون دولار)، ما يعكس زيادة في التعاون الثنائي في قطاع الأعمال.