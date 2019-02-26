شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على حاخام الأرجنتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بوينوس آيرس) أصيب الحاخام الأكبر للجالية اليهودية في الأرجنتين غابرييل دافيدوفيتش بجروح خطيرة بعدما اقتحم مجهولون منزله واعتدوا عليه بالضرب. أصيب الحاخام الأكبر للجالية اليهودية في الأرجنتين غابرييل دافيدوفيتش بجروح خطيرة بعدما اقتحم مجهولون منزله واعتدوا عليه بالضرب. وأفاد رئيس جمعية المساعدات الإسرائيلية الأرجنتينية المشتركة جورجي نوبلوفيتس، أن سبعة أشخاص شاركوا في الاعتداء على دافيدوفيتش البالغ 56 عاماً أمس (الإثنين) في العاصمة بوينوس أيرس.



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