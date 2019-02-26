واشنطن: مصرع 20 إرهابياً في الصومال

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جدة - خالد شويل - رويترز (نيروبي) قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا اليوم (الثلاثاء)، إن غارة جوية أمريكية في وسط الصومال أمس (الاثنين) قتلت 20 مقاتلاً بجماعة الشباب الإرهابية. قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا اليوم (الثلاثاء)، إن غارة جوية أمريكية في وسط الصومال أمس (الاثنين) قتلت 20 مقاتلاً بجماعة الشباب الإرهابية. وقالت القيادة الأمريكية (أفريكوم) إن قواتها استهدفت معسكر تدريب للشباب قرب محافظة شبيلي بمنطقة هيران، وإن المعسكر كان يستخدم في شن هجمات إرهابية. وأضافت بأن «التقديرات تشير إلى أن هذه الغارة قتلت عشرين إرهابياً ودمرت مركبة».



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