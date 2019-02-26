إصابة الحاخام الأكبر في الأرجنتين بجروح خطيرة بعد تعرضه لاعتداء في منزله

أُصيب الحاخام الأكبر للجالية اليهودية في الأرجنتين غابرييل دافيدوفيتش، بجروح خطيرة، بعدما اقتحم مجهولون منزله واعتدوا عليه بالضرب.

وفي التفاصيل، أفاد رئيس جمعية المساعدات الإسرائيلية الأرجنتينية المشتركة جورجي نوبلوفيتس، بأنّ "سبعة أشخاص شاركوا في الاعتداء على دافيدوفيتش البالغ 56 عامًا في بوينوس أيرس".

وقد استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الحادث، واعتبر انه يندرج ضمن موجة العداء للسامية. وشدّد على أنّه "لا يجب أن نسمح لمعاداة السامية بأن تطلّ برأسها من خلفنا. أنا استنكر بشدّة الأفعال الأخيرة المعادية للسامية وأدعو المجتمع الدولي للتحرّك ضدّها".

وتضمّ الأرجنتين إحدى أكبر الجاليات اليهودية في العالم، وتعد نحو 300 ألف شخص.