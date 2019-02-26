وزير خارجية قطر يطالب بتدخل دولي "لتعويض المتضررين من الحصار"

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "العام الماضي شهد انضمام قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإصدار قانون تنظيم اللجوء السياسي".

وخلال كلمة أمام الجزء الرفيع المستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، لفت إلى أن "قطر أصدرت قانون الإقامة الدائمة للوافدين، وتم تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، متضمناً إلغاء مأذونية الخروج، وإصدار قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة، وأيضا أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية".

وأوضح أنه "رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادي بسبب الحصار غير المشروع والتدابير الانفرادية التي اتخذتها دول الحصار وتنتهك مواثيق حقوق الإنسان إلا أن مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولة قطر، بفضل قيادتها الحكيمة، تمضي بخطى راسخة نحو تحويل دولة قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة لشعبها جيلاً بعد جيل وفق "رؤية قطر الوطنية 2030" بأبعادها المختلفة".

لفت الوزير القطري إلى أن المجتمع الدولي أدرك "بطلان المزاعم التي قام عليها الحصار غير المشروع المفروض على دولة قطر، بعد مرور ما يقرب من العامين على اتخاذ دول الحصار تدابير انفرادية غير مشروعة استهدفت المواطنين القطريين والمقيمين على أرض قطر بهدف النيل من سيادة الدولة وأمنها واستقرارها".

وشدد على "أهمية قيام الآليات الدولية المعنية برد الحقوق لأصحابها وتعويض المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن تلك التدابير غير المشروعة".

واعتبر محمد بن عبد الرحم آل ثاني أن بلاده "ما زالت تؤمن بضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة الخليجية قائم على أساس احترام سيادة الدول، واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".