أكد وزير الدفاع الياس بو صعب أن "الأساتذة الذين تم قبولهم لم يتم توظيفهم عام 2017 بل دخلوا عبر مباراة في مجلس الخدمة المدنية وعند كنت وزيراً للتربية أنا أجريب المباراة وقمت بتوقيع المرسوم".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "هؤلاء الأساتذة لديهم سنتين من الإعداد في الجامعة اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب: قمت بتوقيع مرسوم الأساتذة الذين أجروا مباراة الخدمة المدنية عام 2017 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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