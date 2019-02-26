شهيب: جزء من الأساتذة الذين دخلوا وزارة التربية دخلوا عام 2012

أكد وزير التربية أكرم شهيب أن "جزء من الأساتذة الذين دخلوا إلى ملاك وزارة التربية دخلوا عام 2012 وهم وفروا 20 ألف ساعة تعاقد، وهم قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "مرسوم قبول الأساتذة قام رئيس الجمهورية بإمضائه ووزير المالية".
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