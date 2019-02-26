زعيتر: وجهت دعوة للفريق السويسري للكشف على السلاح الأربعاء في بيروت

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر، خلال حديث صحفي، أنه "وجه دعوة إلى الفريق السويسري للحضور إلى مكان في بيروت يوم الأربعاء عند الثانية بعد الظهر حيث ستكون الـ 40 قطعة سلاح من البنادق والمسدسات السويسرية التي اشتراها موجودة وذلك للكشف عليها وإعداد التقرير من قبل الفريق السويسري كما يسمح عقد البيع لسويسرا بالكشف الدوري على السلاح المباع للتأكد من بقائه بيد الجهة التي اشترته ولوجهة الإستخدام نفسها".

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