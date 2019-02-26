أوضحت مصادر في "مؤسسة كهرباء لبنان"، لقناة الـ"MTV"، أنّ "هناك توجّهًا إلى تركيب عدادت ذكية، لكن هناك تفاوت في استعداد الشركات للتركيب".
وعلمت القناة أنّه "ستركّب عدادات على شبكات التوتر المتوسط، عددها 800 مخرج مرتبطة بـ60 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية".
من جهتها، أكّدت المصادر أنّ "هدر الطاقة غير الفنّي، يبلغ وفق آخر دراسة أُجريت، 18,84 بالمئة، وسينخفض هذا الهدر مع تركيب العدادات الذكية إلى أقل من 10 بالمئة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـMTV: تركيب العدادات الذكية سيخفض نسبة هدر الطاقة غير الفني من 18 إلى 10 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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