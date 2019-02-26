ذبيان: زيارة الأسد الى إيران هي إعلان إنتصار محور المقاومة

أشار رئيس تيار "صرخة وطن" جهاد ذبيان الى أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقائه السيد علي الخامنئي تحمل في مضمونها إشارات بالغة الأهمية، ومن حيث التوقيت فإن هذه الزيارة هي إعلان إنتصار محور المقاومة على المخطط الأميركي – الإسرائيلي، الذي كان يستهدف سوريا والمنطقة وكامل المحور الممانع الومقاوم للسياسة الأميركية.

واعتبر ذبيان في بيان، أن أولى معالم هزيمة المشروع الإرهابي يتمثل بالإنسحاب الأميركي من سوريا بعد فشل إقامة المناطقة العازلة، كما أن المشروع التركي الإستعماري في سوريا سيكون مصيره الفشل، ما يعني إنتصار للدولة السورية وبسط سيطرتها على كامل التراب السوري، بعد هذا الصمود والذي يتوج اليوم بإسقاط كافة المشاريع والمخططات التقسيمية.

ولفت الى أن سقوط ما يسمى بـ"صفقة القرن" هو إحدى نتائج و الإنتصار الذي حققه محور المقاومة في سوريا والمنطقة ككل، حيث تم القضاء على المشروع الإرهابي لصالح مشروع المقاومة في فلسطين الأولى ولبنان وكذلك في الجولان السوري المحتل.