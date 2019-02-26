بالصور.. اكتشاف ورشة لصناعة الأعمدة والتماثيل بـ"جبل السلسلة" في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

توصلت البعثة الأثرية المصرية السويدية المشتركة العاملة بمنطقة جبل السلسلة بمحافظة أسوان، برئاسة الدكتورة ماريا نيلسون، إلى الكشف عن ورشة من عصر الدولة الحديثة لصناعة العناصر المعمارية مثل الأعمدة والتماثيل والمقاصير.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،إن من بين العناصر المعمارية المكتشفة بالورشة تمثال ضخم يعرف باسم الكريوسفينكس وهو تمثال برأس كبش بدلًا من رأس إنسان وجسم أسد، يبلغ طوله حوالي 5 أمتار، وارتفاعه 3.5 متر، وعرضه 1.5 متر، مشيراً إلى أنه تم تصميمه بأسلوب مماثل لتمثال الكريوسفينكس الموجود في الجنوب من معبد خونسو بالكرنك، ويعود لعهد الملك امنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشر.

وقال الدكتورعبد المنعم سعيد، مدير عام أثار أسوان والنوبة،إن الكشف الأثرى بمنطقة جبل السلسة له أهمية خاصة لأن العثور على ورشة لصناعة التماثيل في هذه المنطقة سيغير الفكرة السائدة عن منطقة جبل السلسة كونها منطقة محاجر فقط، لافتاً أنها كانت ورشة عمل، مما يعنى وجود مدينة للعمال.

وأضاف، أن البعثة عثرت أيضاً على لوحة مستديرة فارغة، وتمثال صغير على هيئة ثعبان الكوبرا ملفوفة، ومن المرجح أن تكون صُنعت لتتويج رأس التمثال، كما تم الكشف عن جزء من تمثال آخر على هيئة كبش ولكنه صغير الحجم، ومئات من كسرات حجرية عليها كتابات هيروغليفية والتي تنتمي إلى الناووس المهدم الخاص بالملك امنحتب الثالث، بالإضافة إلى بقايا تمثال لصقر، وأجزاء من مسلة من بينها الهريم الخاص بها.