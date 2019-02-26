إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري نتيجة سوء الأحوال (الجو – مائية).

وأكد بيان الهيئة، أن شدة الرياح تراوحت بين 15 إلى 22 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، بينما وصل الضغط إلى 1008 درجة.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم هيئة مواني البحر الأحمر، إنه جرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية بالوحدات الصغيرة والكبيرة، وجاري متابعة الخريطة المناخية و(الجو – مائية) حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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