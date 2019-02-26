روسيا تدعو لإجلاء النازحين الراغبين في مغادرة مخيم الركبان

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ)
دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إلى البدء فورا بإجلاء السكان الراغبين في مغادرة مخيم الركبان في سوريا، دون ضياع الوقت لإعداد قوافل مساعدات إنسانية.
وقال نيبينزيا - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "نقترح حلا ثابتا لقضية الركبان، وهو يتمثل في إجلاء كافة الراغبين من المخيم إلى المناطق التي سيختارونها".
وأضاف: "يجب البدء بتنفيذ هذه الخطة فورا، وعدم إضاعة الوقت من خلال التخطيط لإرسال قوافل مساعدات جديدة"، مضيفا أن تلك القوافل تعتبر دليلا على تجاهل القانون الإنساني في هذه المنطقة بسوريا.
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