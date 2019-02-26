بعد حادثة السير..أوناجم يطمئن الجماهير الودادية

وجه محمد أوناجم، لاعب الوداد الرياضي، رسالة إلى جماهير، بعد حادثة السير التي تعرض لها، أمس الإثنين، بمدينة المحمدية، وأدت إلى خسائر كبيرة بسيارته.

وطمئن أوناجم الجماهير الودادية عن حالته الصحية، مشدداً بأن الأمر يتعلق فقط بتحطم السيارة، كما أن عائلته الصغيرة التي كانت ترافقه بوقت الحادثة بدورها تتمتع بصحة جيدة.

وتم تداول صور حادثة السير على نطاق واسع بين الجماهير الودادية التي تسائلت عن الحالة الصحية للاعب بعد الحادثة، قبل أن يخرج أوناجم بتدوينة عبر حسابه الرسمي للحديث عن الموضوع، وتوجيه الشكر لكل من سأل عنه، بعد تأكيد خبر الحادثة.