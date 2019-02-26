بعد اختياره أفضل مغني في شمال إفريقيا.. حمزة فضلي يدفع فرقة إفريقية للغناء معه بالدارجة في “ما ننساك”-فيديو

بعد اختياره كأفضل مغني في شمال إفريقيا في مسابقة ”أول أفريكا ميوزيك’ لسنة 2018، عاد الفنان حمزة فضلي بأغنية بعنوان “ما ننساك” مع فرقة ترانيم “Gospel”، أصدرها مؤخرا.

ودفع حمزة فضلي، المجموعة التي ينتمي أعضائها لدول عديدة من إفريقيا جنوب الصحراء، إلى الغناء بالدراجة المغربية.

وأنتج حمزة الفضلي العمل بنفسه، ليقدم مزيجا بين موسيقى السولو وإيقاع البلوز مع نغمات مغربية أندلسية.

وأشرف على إخراج الكليب الذي صور في مدينة مراكش المخرج وليد أيوب.