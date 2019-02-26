مدرسة وسط مجرى مائي.. لا مراحيض ولا ماء والعائلات خائفة من السيول-صور

أفادت مصادر لـ”اليوم 24 ” أن مدرسة عمومية تابعة إلى مجموعة مدارس افطوش، في منطقة كرول جماعة أيت ماجضن دائرة دمنات مهدد بأن تجرفها السيول، وهو ما ينذر بكارثة.

وتقع المدرسة، حسب ما تبينه الصور، بالمحاذات من مجرى مائي، في تضاريس وعرة وسط الجبال، ما نتج عنه تخوف لدى السكان عند اأي تساقطات مطرية في المنطقة.

وفي تصريح لـ”اليوم 24″ أكد الناشط الحقوقي، رضوان بويزضاض، أن المدرسة تعاني التهميش، بالإضافة إلى الاكتظاظ، ما يدفع المعلم إلى تحويل مكان نومه إلى قاعة للتدريس.

وأضاف المصدر ذاته أن المدرسة من دون سور يحمي القاعات، والتلاميذ، وهيأة التدريس، وليس فيها لا مراحيض، ولا ماء صالح للشرب، ما يجعلها لا تتوفر على أبسط شروط الدراسة، مطالبا وزارة أمزازي بالتدخل.

جدير بالذكر أن سكان منطقة كرول جماعة أيت ماجضن دائرة دمنات سبق أن قادوا احتجاجات، في شهر شتنبر الماضي، ضد التهميش، الذي يتعرض له أبناؤهم، مطالبين بحقهم في تعليم جيد.