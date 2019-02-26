مؤثر.. والدة ثريا المختفية في طنجة: “في قلبي النار على بنتي عاونوني نلقاها” -فيديو

فيديو: يونس الميموني

لم تستوعب بعد عائشة صدمة اختفاء ابنتها، ثريا أكدور، البالغة من العمر 14 سنة، والتي غادرت بيت أسرتها، يوم السبت الماضي، باتجاه الإعدادية التي تدرس فيها، ولم تعد.

وروت أم الشابة ثريا لـ”اليوم 24″، تفاصيل اختفاء ابنتها التي لا تعاني من أي مشكل نفسي، أيضا لم يلاحظ عليها أي تغير في الأيام الأخيرة، باستثناء وجودها قرب الشاطئ في الأيام الأخيرة رفقة فتاتين، كما أخبر ذلك أحد معارف الأسرة.

من جهتها قالت وفاء، شقيقة الشابة المختفية، أن اختفاء أختها شكل صدمة كبيرة لدى كل من يعرفها، متمسكة بأمل رجوع أختها في أقرب وقت.

رقم الأسرة: 0690473877