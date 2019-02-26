الليكود يقدم طلبًا بشطب التجمع الوطني الديمقراطي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدم حزب الليكود الحاكم، برئاسة بنيامين نتنياهو، طلبًا للجنة الانتخابات المركزية، بشطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي من الترشح لانتخابات الكنيست المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى أن التوقعات تشير إلى أن تحالف "كاحول لافان"، الذي يقوده رئيس حزب "مناعة لإسرائيل"، بيني غانتس، ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، سيدعم شطب التجمع.

واستبعد المراسل السّياسي للقناة، عميت سيغال، أن تصادق اللجنة على شطب التجمع، وقال "لن يتم شطب التجمع لأن حنين زعبي وباسل غطاس ليسا في القائمة"، فيما رجّح أن يؤيد غانتس ولبيد طلب الشطب، "كي يثبتان أنهما لا يسعيان للحصول على دعم كتلة مانعة عربية"، ردا على مزاعم الليكود.

وكان غانتس قد قال في تصريح إنه لن يجلس في حكومة يشارك فيها حزب التجمع الوطني الديمقراطي أو حزب كهانا؛ في إشارة إلى حزب "عوتسما يهوديت" التي تحالفت مع حزبي "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي"، إثر ضغوطات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

ويرجح أن ترفض المحكمة الإسرائيلية العليا، قرار الشطب، في الوقت الذي يواصل فيه قادة الأحزاب الصهيونية، التحريض على العرب، خلال حملتهم الانتخابية، وذلك لاستقطاب المزيد من الأصوات.

يأتي ذلك فيما يشن نتنياهو ومرشحو الليكود حملة تحريض ضد الأحزاب العربية وفي مقدمتها التجمع، وسط مزاعم بإمكانية اعتماد غانتس، على كتلة مانعة عربية في حال فاز بالانتخابات، وذلك سعيًا لاستنفار ناخبي اليمين.

ويخوض التجمع الانتخابات المقبلة في تحالف مع القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية)، إثر فشل المحاولات الرامية لإعادة تركيب القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة.