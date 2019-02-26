رئيس حكومة اليمن يشيد بدور الإمارات الداعم لاستقرار بلاده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمّن رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الثلاثاء، الدعم السخي المقدم من الإمارات لبلاده في مختلف المجالات، ودورها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.



جاء ذلك خلال لقائه، على هامش أعمال مؤتمر تمويل الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019 المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني بـ"بمتانة وعمق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص الرسمي المشترك على تعزيزها وتطويرها في كل المجالات".



ووفقا للوكالة، فقد تركز اللقاء حول جهود الإمارات الداعمة لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وإسناد الحكومة الشرعية لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وإسهامها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في استكمال إنهاء الانقلاب ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن.



كما ناقش اللقاء استمرار التعنت الحوثي في تنفيذ بنود اتفاق السويد، فيما يخص الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة ومحاولة الالتفاف على الاتفاق والتعامل معه كوسيلة لكسب الوقت وإعادة تنظيم صفوفها والحشد العسكري وحفر الأنفاق والخنادق في الحديدة.





وحذر الجانبان من الممارسات التي تقوم بها المليشيا الحوثية لإطالة أمد معاناة اليمنيين، ورفضها تنفيذ الاتفاقات والالتزامات الدولية، وآخرها اتفاق السويد ومواصلة عرقلة فتح الممرات الإنسانية والاستهداف المتكرر لمخازن برنامج الأغذية العالمي.

وشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية في اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة إزاء ممارسات الحوثيين في عرقلة ونهب المساعدات الإنسانية، وإرغامها على التوقف عن التلاعب بمعاناة الشعب اليمني، والتعامل مع هذه المعاناة باعتبارها ورقة سياسية من دون أي اعتبار للوضع المتفاقم الذي ينذر بكارثة إنسانية مروعة.



وحسب الوكالة، فقد أشادت الوزيرة الإماراتية بالجهود التي تقوم بها الحكومة في تطبيع الحياة في المناطق المحررة، مؤكدة دعم بلادها لكل تلك الجهود والأعمال التي تؤدي لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين واستعادة مؤسسات الدولة.

وقد أكدت الهاشمي في وقت سابق أن الإمارات بذلت جهودا كبيرة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، لافتة إلى تخصيص 500 مليون دولار إضافية لدعم العمل الإنساني هناك.