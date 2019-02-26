محمد بن زايد يزور البرلمان الكوري ويبحث مع رئيسه علاقات البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، زيارة إلى مقر الجمعية الوطنية (البرلمان الكوري). وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله المبنى التاريخي مون هي سانج رئيس الجمعية الوطنية، وعدد من أعضاء الجمعية، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعبر عن مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

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