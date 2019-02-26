المعارضة الإيرانية: استقالة ظريف تشير لأزمة داخل النظام

قالت المعارضة الإيرانية استقالة ظريف بغض النظر عن النتيجة ، تشير إلى تصاعد الأزمة والصراع على السلطة في داخل النظام.
وأوضح محمد محدثين رئيس اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في حسابه على تويتر بشأن استقالة ظريف وزير خارجية النظام الملالي : ”مع انتفاضة الشعب الإيراني ووجود معارضة قوية على الساحة الدولية وتبخر سياسة المهادنة مع نظام املالي، لقد حان وقت رحيل لظريف".
وأضاف": إذا كان استقالته قد انتهت أو انقلبت في عرض ، فإن العالم سوف لن يخدعه لا روحاني و لا ظريف بعد ذلك، وسيتعزّز قرار الشعب الإيراني بـ #RegimeChange“
وقال إنه خلال السنوات الخمس والنصف الماضية ، حاول ظريف خلق واجهة "صورة معتدلة" للفاشية الدينية الحاكمة في إيران وتمهيد الطريق أمام التجارة مع النظام ، وتكثيف عمليات الحروب والارهاب.
وتابع أن إن استقالة ظريف لأي سبب كان وبغض النظر عن النتيجة ، تشير إلى تصاعد الأزمة والصراع على السلطة في داخل النظام، كما تشير إلى إخفاقاته الدولية.
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