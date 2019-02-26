الصومال: رواد شبكات التواصل يصفون وزيرا صوماليا " بعديم الرحمة" بسبب صورة

تعرض وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دعالى بيله لضربة قوية ونوع من السخرية بعدما نشر صورة له مع صيادين صوماليين على صفحته في موقع فيسبوك.

وتظهر الصور وقوف الوزير مع الصيادين في حين يتحملون عبء الأسماك على رؤوسهم مما أثار حفيدة مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي التغريدة نفسها، أشار الوزير الى أن البلد يتمتع بموارد طبيعية مثل الأسماك معربا عن عدم وجود أسباب لتواجه الصومال المجاعة.

وأثارت تغريدة الوزير جدلا واسعا في شبكات التواصل الاجتماعي، ووصف البعض الوزير بأنه عديم الرحمة بسبب التقاط الصور مع الصيادين بدلا من التعاطف معهم في وقت يكافحون من أجل لقمة عيشهم .

وعلق النائب الصومالي مهد صلاد تغريدة وزير المالية الصومالي واصفا إياه بأنه يفضل الصور بدلا من أعباء الصيادين الصوماليين.

وأضاف النائب قائلا " لا يرى العبء والظروف التي تساودههم ولكن يهمه أن يوقفه ثم يلتقط صور معهم"

ويرى عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الصومال أن مسؤولى الدولة الحاليين يفضلون الصور بدلا من تحقيق الأهداف الرئيسية والقيام بانجازات ذات أهمية كبيرة للبلد الواقع في شرق إفريقيا.