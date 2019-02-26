شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية عربية لمواجهة الإرهاب أمام الاتحاد البرلماني الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

طرح البرلمان العربي رؤيته لكيفية مواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات المرتبطة به أمام المؤتمر الإقليمي الأول للاتحاد البرلماني الدولي حول مكافحة الإرهاب والتطرف بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي بدأت أعماله اليوم (الثلاثاء) بمدينة الأقصر المصرية.

وتضمنت رؤية البرلمان العربي دعوة البرلمانات الدولية والإقليمية للتعاون من أجل اقتراح أفكار مبتكرة ومناهج عمل جديدة لتطوير الأدوات التشريعية والقانونية، بما يعزز آليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ظاهرة المقاتلين الإرهابين الأجانب، ودعوة المجتمع الدولي إلى تنفيذ التدابير الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2178) لسنة 2014، وما يتضمنه لمواجهة أساليب التمويل والتيسير والسفر التي يعتمدها المقاتلون الإرهابيون الأجانب.

كما شملت تلك الرؤية وقف الدعاية الإجرامية للجماعات الإرهابية والحد من انتشار رسائل التحريض على العنف والتجنيد على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، والتعاون في هذا المجال مع مقدمي خدمات الإنترنت.