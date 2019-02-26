شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سمير البطيخى: قمة شرم الشيخ تهدف لزيادة التعاون الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سمير البطيخى ،عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تحتل مكانة كبيرة بين دول العالم ، لافتا إلى أن القمة العربية الأوروبية تمثل خطوة جيدة لتقريب وجهات النظر بين أوروبا والمنطقة العربية ، فالرئيس السيسى ، طالب المجتمع الغربى باحترام عادات وتقاليد الدول العربية خاصة فيما يتعلق بحقوق أسر الشهداء للقصاص من الإرهابيين.

أضاف البطيخى ، فى تصريح لــ"الخليج 365" ، إن مشاركة زعماء ورؤساء الدول الأوروبية فى القمة ، يؤكد عودة مصر بخطى سريعة إلى مكانتها الطبيعية وعودتها للريادة مرة أخرى لافتا إلى أن القمة تفتح الباب أمام مزيد من التعاون الاقتصادى بين دول المنطقة العربية ودول أوروبا.

أكد البطيخى ، أن هناك العديد من الشركات الأوروبية الكبرى التى عادت لنشاطها مرة أخرى داخل مصر منها شركة مرسيدس الألمانية وشركى إينى الإيطالية لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقبال كبير من الدول الأوروبية على الاستثمار فى مصر.