نيبينزيا: ندعو لإجلاء النازحين الراغبين في مغادرة مخيم الركبان بسوريا

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى البدء فورا بإجلاء السكان الراغبين في مغادرة مخيم الركبان في سوريا، دون ضياع الوقت لإعداد قوافل مساعدات إنسانية.

وأوضح نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، "أننا نقترح حلا ثابتا لقضية الركبان، وهو يتمثل في إجلاء كافة الراغبين من المخيم إلى المناطق التي سيختارونها".

ولفت إلى أنه "يجب البدء بتنفيذ هذه الخطة فورا، وعدم إضاعة الوقت من خلال التخطيط لإرسال قوافل مساعدات جديدة"، مشيراً إلى أن "تلك القوافل تعتبر دليلا على تجاهل القانون الإنساني في هذه المنطقة بسوريا".