نتانياهو: سنواصل العمل حتى نخرج الإيرانيين من سوريا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "أنني سأقلع هذا المساء إلى موسكو كي ألتقي غدا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مشيراً إلى أن "محادثاتنا ستركز على التموضع الإيراني في سوريا".

وأوضح نتانياهو "أننا نعمل ضده ونغير على القواعد الإيرانية وسنواصل العمل ضد التموضع الإيراني وسأبحث هذا الأمر مع بوتين"، مشدداً على "أننا سنواصل العمل حتى نخرج الإيرانيين من سوريا، لأن إيران تهدد بتدمير إسرائيل ولن نسمح لها بالتموضع قريبا من حدودنا".