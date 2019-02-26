شركة "بوينغ" للطيران أعلنت ترشيح نيكي هايلي لعضوية مجلس إدارتها

أعلنت شركة "بوينغ" الأميركية العملاقة للطيران، ترشيحها المندوبة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، لعضوية مجلس إدارتها.
وكانت هايلي قد غادرت منصبها في الأمم المتحدة والإدارة الأميركية في نهاية 2018. وشغلت سابقًا منصب حاكم ولاية ساوث كارولاينا الجنوبية، حيث يوجد مصنع كبير لـ"بوينغ".
وأشادت هايلي بالشركة ووصفتها بـ"الرائدة والقوية في القطاع، الّتي تفهم كذلك أهمية العمل الجماعي وبناء المجتمع من خلال شبكتها من المزودين في جميع الولايات الخمسين وحول العالم".
ويضمّ مجلس إدارة "بوينغ" المؤلّف من 12 عضوًا، أربع نساء حاليًّا. وسيصوت المساهمون في الشركة على تعيين هايلي في 29 نيسان.
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