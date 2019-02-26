المصرف المركزي البريطاني يعتزم زيادة إمكانية الحصول على النقد قبل "بريكست"

أعلن المصرف المركزي البريطاني، "أنّه سيزيد وتيرة القروض النقدية بالجنيه الاسترليني في السوق، من شهرية إلى أسبوعية، خلال الأسابيع الّتي تسبق الموعد المقرّر لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)".
ولفت في بيان، إلى أنّ "هذا التغيير سيبدأ تطبيقه ابتداء من آذار وحتّى نهاية نيسان"، مركّزًا على أنّ "هذه خطوة حكيمة واحترازية تتماشى مع هدف البنك بتحقيق الاستقرار المالي وتوفير المزيد من المرونة في توفير البنك للسيولة في الأشهر المقبلة".
وذكر محافظ البنك مارك كارني في جلسة للنواب البريطانيين من جميع الأحزاب، حول توقعات البنك، أنّ "إعلان السيولة هو جزء من التخطيط الاحتياطي العادي وأنّ البنوك التجارية تعمل بشكل جيد". وبيّن "أنّنا لا نشهد أية ضغوط سيولة في السوق".
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