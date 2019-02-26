الحزب الحاكم بالسودان: تمثيلنا في الحكومة القادمة سيكون أقل من 40 بالمئة

أعلن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، في بيان، أن "حزب المؤتمر الوطني"، مشدداً على أن "الحكومة المقبلة ستكون بعيدة عن المحاصصة السياسية".

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير عددا من القرارات بتعينات وترقيات جديدة لقيادات في الجيش السوداني.

وكان البشير قد أعلن عن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد وحل حكومة الوفاق الوطني.

ودعا البشير البرلمان إلى عدم إجازة تعديلات دستورية كانت مقررة، ما يعني عدم تمكنه من الترشح للرئاسة مرة أخرى.