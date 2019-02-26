أكد الوزير السابق زياد بارود أن "عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله قرر أنه لن يقوم بتسمية أية أسماء ولا يجوز أن يتم طرح اسماء من دون تبرير تسمية هذا الإسم".
وخلال حديث تلفزيوني، أوضح بارود أنه "يجب أن نمير بين تسمية أشخاص لا يوجد دليل على إدانتهم وذكر معلومات من المهم أن يتم إعلام المواطنين بها".
كانت هذه تفاصيل خبر بارود: لا يجوز أن يتم طرح اسماء من دون تبرير تسمية هذا الإسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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