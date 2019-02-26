بارود: لا يجوز أن يتم طرح اسماء من دون تبرير تسمية هذا الإسم

أكد الوزير السابق زياد بارود أن "عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله قرر أنه لن يقوم بتسمية أية أسماء ولا يجوز أن يتم طرح اسماء من دون تبرير تسمية هذا الإسم".

وخلال حديث تلفزيوني، أوضح بارود أنه "يجب أن نمير بين تسمية أشخاص لا يوجد دليل على إدانتهم وذكر معلومات من المهم أن يتم إعلام المواطنين بها".