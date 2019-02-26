فياض: موقف باسيل من قرار بريطانيا بحجم الآمال

علق عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض على قرار بريطانيا وضع الجناج السياسي لحزب الله على لائحة الارهاب مؤكدا ان "حزب الله امام تمسكه بثوابته لا شيء يزحزه عن هذه الوجهة".

في حديث تلفزيوني توقع فياض أن "تشتد الضغوط على المستوى الدولي"، معتبرا ان "موقف وزير الخارجية جبران باسيل اتى بحجم الآمال ونحن لا نتوقع منه عكس ذلك".