علق عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض على قرار بريطانيا وضع الجناج السياسي لحزب الله على لائحة الارهاب مؤكدا ان "حزب الله امام تمسكه بثوابته لا شيء يزحزه عن هذه الوجهة".
في حديث تلفزيوني توقع فياض أن "تشتد الضغوط على المستوى الدولي"، معتبرا ان "موقف وزير الخارجية جبران باسيل اتى بحجم الآمال ونحن لا نتوقع منه عكس ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر فياض: موقف باسيل من قرار بريطانيا بحجم الآمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.