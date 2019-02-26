الجيش: 8 طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق مختلفة أمس

كشفت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 25 شباط 2019 الساعة 16:20، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق، بعلبك والهرمل، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:15 من فوق البلدة المذكورة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 16:45، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء البنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، عاليه، الشوف، جبيل، كسروان والمتن، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 26 شباط 2019 الساعة 1:10 من فوق بلدة رميش".

وبيّنت القيادة أنّ "طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي خرقتا بتاريخ 25 شباط 2019 الساعة 14:55، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق مختلف المناطق اللبنانية، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 16:15 من فوق بلدة علما الشعب".

ولفتت إلى أنّ "عند الساعة 18:25، خرقت أربع طائرات معادية مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة جونية، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مختلف المناطق اللبنانية، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:10 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".