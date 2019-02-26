أشعل النار في جسده.. إنقاذ شاب من الموت بعد محاولته الانتحار في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
تمكن أهالي مدينة كفر سعد في محافظة دمياط من إنقاذ شابًا من الموت بعد أن أقدم على الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة، فحاول إشعال النيران في جسده، لكن الأهالي تدخلوا لإنقاذه.
وتلقى اللواء طارق مجاهد، مدير أمن دمياط، إخطارًا من قسم شرطة كفر سعد يفيد بإنقاذ شاب حاول الانتحار بإشعال النيران في نفسه، لكن الاهالي تمكنوا من إنقاذه.
وجرى نقل "إسلام. م"، 18 سنة، إلى مستشفى طوارئ كفر سعد لتلقي العلاج وتبين إصابته بحروق من الدرجة الأولى، وتحرر المحضر اللازم للواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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