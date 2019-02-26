محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

شهد حي الشيخ زايد وسط مدينة الإسماعيلية، حريقًا امتد إلى الحديقة المواجهة لمبنى الإذاعة والتلفزيون.

وأكد المهندس عبد الله الزغبي، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، أن قوات الدفاع المدني بالإسماعيلية تمكنت من السيطرة على الحريق.

وأضاف "الزغبي" أن قوات الدفاع المدني تواصل أعمالها في الموقع، لضمان عدم تجدد الحريق.

كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون في الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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