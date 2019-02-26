الجزائر: صحفيون بالإعلام الحكومي يتظاهرون ضد ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

خرج صحفيو المؤسسات الإعلامية الحكومية بالجزائر اليوم الثلاثاء، في وقفة سلمية منددة بما وصفوه بالضغط الذي يمارس على أقلامهم من خلال "تجاهل المسيرات التي خرج لها المناهضون لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة".

ورفع الصحفيون الذين وقفوا على بوابة المقر الرئيسي للتلفزيون الرسمي، شعارات "كسر القيود عن حرية التعبير، رافعين شعار " نحن نقدم خدمة عمومية وليست حكومية ".

وطالب الصحفيون المتظاهرون" بإطلاق سراح حرية التعبير التي يكفلها القانون الجزائري، معربين عن أسفهم لما وصل إليه وضع الإعلام في البلاد".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة التي يشارك فيها صحفيو التلفزيون الرسمي والإذاعة الحكوميتين في احتجاج للمطالبة باستمرار موجة المطالب الشعبية المناهضة لترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة.

وعلى صعيد آخر، حذر رئيس أركان الجيش الجزائري ، قايد صالح اليوم الثلاثاء، "كل من يحاول اللعب برغبة الشعب الجزائري في العيش في كنف السلم والأمن، أو يدفع بالشارع نحو مرحلة عدم الاستقرار ".

تصريحات المسؤول العسكري جاءت خلال زيارة له اليوم الثلاثاء، إلى ولاية تمنراست أقصى الجنوب الجزائري.

وتعيش الجزائر منذ يوم الجمعة الماضي، حراكا شعبيا غير مسبوق رفضا لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، في حين دعا رئيس الوزراء أحمد أويحيي، إلى الاحتكام للصندوق الذي سيكون الفيصل بين المترشحين في الانتخابات الرئاسية.

ويتواجد بوتفليقة ، الذي سيكمل عامه الـ82 السبت المقبل، منذ مساء أول أمس الأحد بجنيف لإجراء فحوصات طبية دورية، حيث يتوقع أن تستغرق إقامته في سويسرا فترة قصيرة بحسب بيان رئاسة الجهورية.