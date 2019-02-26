سوريا تسقط طائرتين للإرهابيين ويوقع قتلى في صفوفهم بريف حماة

وكالات:

أسقطت وحدات من الجيش السوري طائرتين مسيرتين للتنظيمات الإرهابية اليوم الثلاثاء وأوقعت قتلى في صفوفها خلال عمليات استهدفت مناطق انتشار الإرهابيين ومحاور تسللهم في ريف حماة الشمالي، في إطار ردها على خروقاتهم المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب .

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدة من الجيش أسقطت برمايات نارية دقيقة طائرتين مسيرتين للمجموعات الإرهابية انطلقتا من مناطق انتشارهم باتجاه نقاط عسكرية مرابطة على أطراف بلدة عطشان نحو 45 كم شمال مدينة حماة.



وأشارت الوكالة إلى أن وحدة من الجيش نفذت رمايات بالأسلحة المناسبة على مواقع ونقاط تحصن إرهابيين من (الحزب التركستاني) في قرية الحويز ردا على خروقاتهم ومحاولات مجموعات منهم الاعتداء على المناطق الآمنة بالريف الشمالي، ما أسفر القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير مواقع محصنة وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.