لبنان تؤكد الحرص الشديد على جهود مكافحة الإرهاب

وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن

وكالات:

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، حرصها الشديد على بذل أقصى الجهود في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن البيان الوزاري للحكومة الجديدة تضمن هذا الأمر وأنها ستسعى جاهدة لتطبيقه خلال فترة عملها، لافتة في ذات الوقت إلى أنها ستعمل بكل شفافية في إطار معالجة الملفات

الخاصة بالإرهاب .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الداخلية مع المحافظين اللبنانيين ، اليوم الثلاثاء ، للبحث في الملفات الخدماتية والإنمائية المتعلقة بالمناطق اللبنانية .



وأشارت إلى أنها تريد خلال فترة توليها مهامها أن يكون لها بصمتها

الخاصة، وأن تقدم صورة جديدة عن وزارة الداخلية، لافتة إلى حرصها البالغ على رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وعدم التهاون في التعامل معها، والعمل على تسهيل معاملات الناس واستعادة ثقة المواطن بدولته.



من ناحية أخرى، عقدت الوزيرة ريا الحسن لقاء مع السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينج، تم خلاله استعراض العلاقات اللبنانية – البريطانية في ضوء التطورات الراهنة والملفات ذات الاهتمام المشترك.