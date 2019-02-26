مقتل وإصابة 12 من القوات الشعبية الأفغانية بالخطأ في غارة جوية

القوات الأفغانية

وكالات:

أكد مسئولون أفغان مقتل 9 على الأقل وإصابة 3 آخرين من قوات الشعبية بعد أن استهدفتهم غارة جوية بالخطأ على منطقة

حوتقول بولاية غزني وسط البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المسؤولين، اليوم الثلاثاء، قولهم إن القوات

الشعبية طلبت دعمًا جويًا في المنطقة، لكن تم استهداف نقطة تمركزهم بالخطأ.



وبعد ساعات تجمع السكان والقرويون في المنطقة؛ احتجاجًا على الغارة ولمطالبة المسؤولين بالكشف عن الأشخاص المقصرين ومعاقبتهم.