الحريري يبحث مع موجيريني أوضاع المنطقة والعلاقات مع أوروبا

أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فريدريكا موجيريني، التطورات والأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي.
كما جرى - خلال المباحثات - استعراض الخطواتاللازمة لتنفيذ مقررات مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية للبنان (سيدر) والمشاريع التي يحتاجها لبنان في المرحلة المقبلة.
وكانت موجيريني قد أجرت لقاءات مماثلة - في وقت سابق اليوم - مع الرئيس اللبناني
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