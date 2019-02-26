الحريري يبحث مع موجيريني أوضاع المنطقة والعلاقات مع أوروبا

وكالات:

أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فريدريكا موجيريني، التطورات والأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي.

كما جرى - خلال المباحثات - استعراض الخطوات

اللازمة لتنفيذ مقررات مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية للبنان (سيدر) والمشاريع التي يحتاجها لبنان في المرحلة المقبلة.



وكانت موجيريني قد أجرت لقاءات مماثلة - في وقت سابق اليوم - مع الرئيس اللبناني

ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب وزيرة الداخلية ريا الحسن، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حيث تم خلالها استعراض ملفات العلاقات اللبنانية الأوروبية، وأزمة النازحين السوريين، والإصلاحات الاقتصادية المرتقبة في لبنان، والأوضاع الأمنية ووضع منطقة الجنوب.