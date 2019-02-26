آلاف الطلاب الجزائريين يحتجون على ترشح بوتفليقة

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نظم آلاف الطلبة الجزائريين تظاهرة حاشدة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، لليوم الخامس على التوالي؛ احتجاجًا على سعي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للفوز بفترة خامسة، وتمديد حكمه المستمر منذ 20 عامًا.
وقال مدير حملة بوتفليقة، في تصريحاتصحفية اليوم، إن "الرئيس سيقدم طلبًا رسميًا للترشح لولاية جديدة في الثالث من مارس، أي 15 يومًا قبل الانتخابات".
وقال عبدالمالك سلال أمام حشد، في تصريحات أذاعها التلفزيون، إن
وهذا هو خامس يوم من المظاهرات، لكنها كانت أول مرة تغطي فيها وسائل الإعلام الرسمية هذه المظاهرات؛ بعدما طالب صحفيوها السلطات بالسماح لهم بتغطية الاحتجاجات.
ويطالب الطلبة بأن يعلن بوتفليقة (81 عامًا) التخلي عن اعتزامه الترشح لفترة جديدة عبر الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.
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