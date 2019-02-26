الشرعية تحبط هجومًا للحوثيين بالضالع

وكالات

نجح رجال القبائل مدعومين بعناصر من الجيش اليمني من التصدي لهجوم حوثي على مواقع الحصن، والسلسلة الجبلية المرتبطة بتبة الجفينة في جبهة الحشاء، غرب

محافظة الضالع.

ونقل موقع "عدن تايم" عن مصادر ميدانية في الجيش قولها، اليوم الثلاثاء، إن "عناصر من ميليشيات

الحوثي حاولوا التسلل إلى عدد من المواقع تحت غطاء ناري كثيف، لكن المقاومة والجيش الوطني تمكنا من كسر الهجوم".

وأضافت المصادر، أن مواجهات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة اندلعت عقب محاولة التسلل، واستمرت ساعات.