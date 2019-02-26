روحاني يعلن رفضه لاستقالة ظريف

حسن روحاني وجواد ظريف كتب - شريف الجنيدي أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، رفضه لاستقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وذكرت وكالة رويترز أن روحاني أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام رفضه استقالة ظريف. الرسمي على موقع انستجرام رفضه استقالة ظريف.

وأمس الإثنين، أعلن ظريف عن استقالته عبر حسابه الرسمي على انستجرام، قائلاً إنه لن يستطيع مواصلة مهمته وزيرا للخارجية.

وقال ظريف، في تصريح لوكالة "آريا" الإيرانية اليوم الثلاثاء، إن الاستقالة "جاءت للدفاع عن موقع ومكانة وزارة الخارجية".

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