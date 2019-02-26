كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع عدد من الحوثيين في مواجهات بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل عدد من الحوثييين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بعد أن صدت القوات الحكومية هجوماً على مواقعها في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري، وفق موقع"نيوزيمن"، اليوم الثلاثاء، إن "ميليشيات الحوثي شنت هجوماً، فجر اليوم الثلاثاء، في جبهة الملاجم، محاولة استعادة جبل صوران الاستراتيجي".

وأكد أن وحدات من ألوية محور بيحان تصدت للهجوم عقب اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة سقط جراءها عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، فيما تراجعت الميليشيات إلى مواقعها السابقة.