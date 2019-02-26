كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: الحرس القديم ينقلب على العدالة والتنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية التركي السابقين تشكيل حزب جديد، ما شكل هاجساً مقلقاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصف رفاقه السابقين "بالخونة الذين لا يؤتمن جانبهم".

وأشارت مصادر تركية إلى مباحثات تجري بين قيادات سابقة في حزب العدالة والتنمية، لتأسيس حزب الجديد، وعلى رأسها الرئيس التركي السابق عبدالله غول، ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، والنائب السابق عن حزب العدالة والتنمية سلجوق أوزداغ، وغيرهم من القيادات السلبقة التي أُقصيت من المشهد السياسي التركي في الفترة الأخيرة، حسب ما نقل موقع "أحوال تركية" اليوم الثلاثاء.

ويتزامن ذلك مع هجوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أس الإثنين على مسؤولين سابقين في حزب العدالة والتنمية واتهمهم بالخيانة، بعد تدوال تقارير عن سعيهم لتأسيس الحزب الجديد.

وقال أردوغان، في تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه قبل الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس في إقليم توقاد بوسط البلاد: "كان جيداً أن عهدنا بمهام إلى بعض أصدقائنا الذين انطلقنا معهم، ثم أتت بعد ذلك أوقات معينة قلنا فيها: تعالوا، خذوا قسطاً من الراحة ودعونا نكلف شخصاً آخر، ونرى أنهم قفزوا من قطار حزب العدالة والتنمية، وركبوا قطاراً آخر...هؤلاء الذين يخونوننا اليوم سيخونون المكان الذي يذهبون إليه في المستقبل".

وتشير تقارير محلية إلى أن الحزب الجديد يقترب من الانتهاء من تنظيم نفسه سياسياً في 40 إقليماً تركياً.

ومن أبرز الوجوه في الحزب الجديد، أحمد داود أوغلو، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين 2014 و2016، قبل أن يُجبره أردوغان على الاستقالة.