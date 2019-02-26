كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنباء عن استقالة وزير إيراني آخر وبيان رسمي ينفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء عن استقالة وزير إيراني آخر، اليوم الثلاثاء، بعد تقديم وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، استقالته أمس.

وأكد متحدث باسم وزارة النفط الإيرانية (إيسنا)، أن وزير النفط الإيراني، بيجن زنجنه، لن يستقيل، بحسب "رويترز".

جاءت تصريحات الناطق باسم الوزارة، كاسرا نوري، بعد أن قال عضو برلمان إيراني إن زنجنه قدم استقالته، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف عن استقالته.

هذا وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء الاثنين تقديم استقالته.

وقال ظريف على حسابه في موقع "انستجرام": "شكرا جزيلا لكرم الشعب الإيراني الطيب والشجاع، ولسلطاته على مدى الـ 67 شهرا الماضية. أعتذر بصدق عن عدم القدرة على مواصلة الخدمة وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة".

وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن المسؤولين في الخارجية ليس لديهم علم حول استقالة ظريف.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن ظريف أعلن عن الاستقالة عبر حسابه على "انستجرام" ومازالت أسباب الاستقالة مجهولة حتى الآن.