كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الجزائري يحذر من تهديد الاستقرار في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر رئيس أركان الجيش الجزائري، قايد صالح، اليوم الثلاثاء، "من يحاول اللعب برغبة الشعب الجزائري في العيش في كنف السلم والأمن، أو يدفع بالشارع نحو مرحلة الاضطراب".

وجاءت تصريحات المسؤول العسكري خلال زيارته اليوم الثلاثاء، إلى ولاية تمنراست، في أقصى الجنوب الجزائري.

من ناحية أخرى، شارك صحافيو التلفزيون الرسمي والإذاعة الحكوميتين اليوم الثلاثاء، لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، في الاحتجاجات الشعبية المناهضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة.

وتعيش الجزائر منذ يوم الجمعة الماضي، حراكاً شعبياً غير مسبوق رفضاً لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، في حين دعا رئيس الوزراء أحمد أويحيي، إلى الاحتكام للصندوق الذي سيكون الفيصل بين المترشحين في الانتخابات الرئاسية.