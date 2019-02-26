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أوبك ملتزمة بخفض الإنتاج رغم انتقادات ترامب

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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 06:43 م

أوبك ملتزمة بخفض الإنتاج رغم انتقادات ترامب
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وكالات

 

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قال مصدر خليجي بأوبك، إن المنظمة وحلفاءها سيواصلون تطبيق اتفاقهم لخفض إمدادات النفط، وتعزيز الالتزام به رغم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أوبك تخفيف جهودها لرفع أسعار الخام.
وذكر المصدر، أنه "بناءً على بيانات السوق الحالية، فإن مجموعة أوبك التي تضم المنظمة، وحلفاءها ستستمر في تخفيض الإنتاج على الأرجح حتى نهاية العام" الجاري.
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