كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في الضـالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال القبائل مسنودين بالجيش اليمني من التصدي لهجوم حوثي على مواقع الحصن، والسلسلة الجبلية المرتبطة بتبة الجفينة في جبهة الحشاء، غرب محافظة الضالع.

وقالت مصادر ميدانية في الجيش، وفق موقع "عدن تايم"، اليوم الثلاثاء، إن "عناصر من ميليشيات الحوثي حاولوا التسلل إلى عدد من المواقع تحت غطاء ناري كثيف، لكن المقاومة والجيش الوطني تمكنا من كسر الهجوم".