كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل تؤكد دعمها لخطة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ضرورة وقف أي تصعيد عسكري من شأنه تقويض العملية السياسية ، وإلزام الجميع باحترام قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد.

وعلى هامش القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ ، وافقت ميركل مع السراج على أهمية إنهاء المنافسة الدولية والتدخلات السلبية على وجه الخصوص من الجانب الأوروبي ، قائلين إن هذا التدخل يساهم في إطالة عمر الأزمة ، وفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي الرئيسي لمجلس الرئاسة .

كما شددت على دعمها لخطة عمل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ، وعلى المسار الديمقراطي ، ووعدت بمساعدة ليبيا على الخروج من الأزمة الحالية.