مستشار البيت الأبيض يجتمع مع أردوغان في أنقرة

من المتوقع أن يجتمع مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، غدا الأربعاء، حسبما قالت محطة "سي إن إن ترك"، نقلا عن "رويترز".

ويتولى كوشنر مسؤولية رسم سياسة واشنطن بشأن إسرائيل والفلسطينيين. وقال كوشنر إنه سيبحث قضايا الوضع النهائي في هذا الصراع، بما في ذلك إقامة الحدود، وذلك خلال جولة تستغرق أسبوعا في الشرق الأوسط.

وتبادلت تركيا وإسرائيل طرد كبار الدبلوماسيين في مايو الماضي في خلاف بشأن اشتباكات قتلت خلالها القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين على حدود غزة.

وكانت تركيا من أشد منتقدي اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وفتح سفارة هناك.